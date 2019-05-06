منتدى المقعدين نظم لقاء تشاوريا مع مستشار باسيل لمتابعة قضايا ذوي الإرادة الصلبة

نظّمت جمعية "منتدى المقعدين" لقاء تعارف وتشاور مع مستشار وزير الخارجية والمغتربين المهندس ​جبران باسيل​، لمتابعة قضايا ذوي الإرادة الصلبة الأستاذ جو رحال ضمّ الجمعيات المعنية بالإعاقة على انواعها في ​البقاع​ وبعض جمعيات ​المجتمع المدني​ وحضور اعلامي مكتوب ومرئي، تناول هموم وشجون ذوي الإرادة الصلبة في ​لبنان​ بعامة ومحافظة البقاع بخاصة.

وركزت رئيسة منتدى المقعدين اليانا كبريال على أهمية الحديث بلغة وصوت واحد لضمان عيش كريم من دون تمييز، والتمتّع بحق الشراكة بالمواطَنة، فالفرد المعوّق له حقوق وعليه واجبات.

وقد قدّمت الدكتورة ميرايغنطوس عاصي عرضاً مصوراً سلّط ​الضوء​ على الأبعاد الإجتماعية في مسيرة جو رحّال الإندماجية وطرحت جملّة من المواضيع فعّلت مجال ​النقاش​ مع رحّال، الذي غطّت كلمته جوانب متعددة، تميّزت بالواقعية وحفّزت رفاق القضية على عدم الإستسلام واهمية النضال في هذا المجال.

وختم اللقاء بجولة تعرّف من خلالها استاذ رحّال على خدمات الجمعية.