ابراهيم استقبل دبّور وبحث معه الشأن الفلسطيني وأوضاع المخيمات

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في مقر المديرية ظهر اليوم سفير فلسطين في ​لبنان​ أشرف دبّور وبحث معه الشأن الفلسطيني العام إضافةً إلى أوضاع ​المخيمات الفلسطينية​ في لبنان.

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