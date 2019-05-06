أفيوني: الاستقرار المصرفي عماد الإنقاذ والاقتصاد

لفت وزير الدولة لشؤون الاستثمار و التكنولوجيا عادل أفيوني، في تصريح قبل إنعقاد جلسة ​مجلس الوزراء​ حول دور ​القطاع الخاص​، لفت الى أن "دور ​المصارف​ حيوي في ​الاقتصاد اللبناني​ واعادة النهوض هي التي تضمن ودائع اللبنانيين وتؤمن تمويل العجز وتمويل المشاريع المرتقبة"، مشددا على أن "مساهمة ​القطاع المصرفي​ في خطة الإنقاذ مهمة لكن أي مساهمة يجب ان تحمي القطاع وملاءته وقدرته على استقطاب الاستثمارات"، مشيرا الى أن "الاستقرار المصرفي عماد الإنقاذ والاقتصاد".

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