مكتب وزير الإعلام: الجراح منصرف الى وضع خطة تطوير شاملة لتلفزيون لبنان

أكد مكتب وزير الاعلام ​جمال الجراح​، في بيان، أنه "طالعتنا إحدى الصحف بكلام لا يمت الى الحقيقة بصلة لا بل هو من نسج الخيال فلا الوزير يفكر بوضع مديرين في تلفزيون ​لبنان​ بالتصرف ولا هو يعمل على تعطيل تعيين مجلس ادارة للتلفزيون بل على العكس الوزير منصرف الى وضع خطة تطوير شاملة تبدا بمجلس ادارة وتمر بنهوض على المستويات المهنية والبرامجية وكذلك الاستديوهات وتقوية العناصر المادية والبشرية في بعض الامكنة".

ولفت إلى أن "الجراح مهتم بتفعيل ​الاخبار​ والبرامج ​السياسة​ ووضع دورة برامج ترضي المشاهدين"، مشيراً إلى أن "ما كتبته صحيفة أخرى من ان البرامج المنوعة توقفت فاوضح ان التوقف جاء في مناسبة رمضان وان بامكان المعدين التقدم بافكار جديدة بعد رمضان"، مشدداً على أن "الجراح يعلم ما يخفى وانه يعمل بوضوح من ان يكون ​تلفزيون لبنان​ للبنان كله".