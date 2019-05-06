وزير البيئة عرض مع نواب الشوف واتحادات البلديات للحل المستدام لمعالجة النفايات

ترأس وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ اجتماعاً لاتحادات بلديات ​الشوف​ الساحلية والجبلية بحضور النواب ​فريد البستاني​ ، ​ماريو عون​ و​بلال عبد الله​ تمّ في خلاله عرض للملفات البيئية في المنطقة وخصوصاً ملف الادارة المتكاملة للنفايات.

وشدّد جريصاتي على دور البلديات واستقلاليتها واهمية الفرز من المصدر، مشيراً الى "أننا نسعى لحل مستدام لمعالجة موضوع ​النفايات​". وإستمع جريصاتي الى مقترحات النواب حول هذا الملف ، كذلك كانت هناك مداخلات لرؤساء الاتحادات والبلديات حول نظرتهم الى معالجة نفاياتهم.

على صعيد آخر، سيقوم وزير البيئة بجولة تفقدية على متن مركب قانا التابع لمجلس البحوث العلمية الذي يرسو في القاعدة البحرية التابعة للجيش اللبناني في ​بيروت​ وذلك عند الساعة الواحدة من بعد ظهر غد الاربعاء بهدف الاطلاع على التجهيزات العلمية وكيفية توظيفها في موضوع مواجهة التحديات في البيئة ​البحرية اللبنانية​ واستدامة الموارد وحفظها من ​التلوث​.