أكدت مصادر قناة "LBC" أن "​مجلس الوزراء​ يحاول التوصل الى إتفاق يتعلق بموضوع ​الموازنة​، لا سيما الواردات وحجم الانفاق"، مشيرةً الى أن "الجميع ملزمين بالتوصل الى هكذا إتفاق".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: مجلس الوزراء يحاول التوصل لإتفاق حول الواردات وحجم الانفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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