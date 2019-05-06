أعلنت ‏وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أنه " بناءً على الشكوى التي تقدم بها وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ كلّف النائب العام الاستئنافي في ​بيروت​ القاضي زياد أبو حيدر ‏‏المديرية العامة ل​امن الدولة​ إجراء التحقيق اللازم في موضوع تسريب ‏مراسلات دبلوماسية خلافاً للقانون إلى إحدى وسائل الإعلام وقد حضر فريق من ​أمن الدولة​ الى مبنى الوزارة لهذه الغاية".

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كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام الاستئنافي كلف أمن الدولة التحقيق في تسريب ‏مراسلات دبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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