أبو فاعور زار ليبنور: للعمل معا حتى تأخذ المؤسسة مكانتها التي تستحقها

اشار وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ في تصريح له خلال زيارته مقر مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية (ليبنور) إلى انه "تشرفت اليوم بزيارة مؤسسة ليبنور التي سلطة الوصاية عليها هي ​وزارة الصناعة​. وآمل ان نعمل معا من أجل أن تأخذ المؤسسة مكانتها التي تستحقها لدى الدولة والرأي العام".

ولفت ابو فاعور الى انه "كان لي تجربة في ​وزارة الصحة​ حيث تحدثت كثيرا عن المطابق وغير المطابق. واليوم أنا موجود في منشأ المطابق وغير المطابق، أي في المؤسسة التي تحدد المواصفات التي على أساسها يتحدد اذا كان الأمر مطابقا أو غير مطابق. هذه المؤسسة لها دور أساسي في حماية صحة اللبنانيين وسلامتهم العامة وحماية ​البيئة​ عبر المواصفات التي تضعها. وأغتنم المناسبة لتوجيه التحية إلى مجلس الادارة والمديرة العامة والعاملين على الجهود التي يقومون بها ضمن كادر بشري لا يتعدى الـ 36 موظفا. وهم يقومون بهذا الجهد وبمسؤولية كبيرة التي بموجبها تصدر عنها المواصفات التي ترعى عمل كل الادارات والقطاعات والمفترض ان تلتزمها".

واعلن ابو فاعور اننا "بحثنا في كيفية الاستفادة من تشديد المواصفات الصادرة عن المؤسسة لحماية الصحة والسلامة والبيئة وخصوصا في حماية الصناعة اللبنانية. تستخدم الدول المواصفات كحواجز تقنية لحماية منتجاتها. نحن نريد أن نستخدم المواصفات كسلاح مشروع لحماية الانتاج المحلي. وتركز البحث حول هذا الأمر".