الخليل نوه بمبادرة بري بين الاشتراكي وحزب الله: الحوار سيستكمل بهدوء

نوه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري المتمثلة بعقد لقاء بين قيادة حزب الله وقيادة الحزب التقدمي الإشتراكي، معتبرا ان "هذه المبادرة هي ترجمة لنهج الحوار الذي يحرص عليه بري بين مختلف مكونات لبنان وهي تأكيد من الأطراف المعنية بأنها منفتحة على حوار إيجابي يخدم المصلحة الوطنية".
وفي تصريح له اكد الخليل انه "كلي ثقة بأن الحوار سيستكمل بهدوء وبحرص وطني متبادل تحت مظلة الأمين على الحوار وعلى الإستقرار وعلى البرلمان وعلى الوحدة الوطنية نبيه بري".
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