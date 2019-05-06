إستقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، سفيرة ​سويسرا​ مونيكا كيرغوز التي وجهت لدولته دعوة رسمية لزيارة سويسرا، وجرى عرض للتطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين. ثم إستقبل ​الشيخ علي بحسون​ الوكيل العام في ​لبنان​ و​سوريا​ للمرجع الشيعي ​الشيخ بشير النجفي​، والسيد محمد صولي.

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كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة سويسرا قدمت دعوة رسمية لبري لزيارة بلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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