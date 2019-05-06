بطيش طالب مستوري ومصعني الالبان والاجبان بالتقيد بالمواصفات الالزامية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش بلاغا الى جميع مستوردي ومصنّعي الالبان والاجبان في لبنان طالبهم فيه التقيد بالمواصفات الالزامية المعتمدة لهذا القطاع.
وجاء في البلاغ:"لما كانت منتجات الالبان والاجبان من السلع الأكثر دقّة واستهلاكاً في لبنان، وبما أن وزارة الاقتصاد والتجارة لاحظت من خلال دورياتها في الأسواق أن بعض مستوردي ومصنعي الالبان والاجبان يقومون بإنتاج وتسليم سلعاً غير مطابقة للمواصفات لناحية ضمان الجودة والنوعية، لاسيما من خلال استخدام مواد مضافة غير مسموحة كالنشاء أو الجيلاتين على سبيل المثال لا الحصر".
وذكرت الوزارة "بمضمون المادة 48 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 التي تنص على امتناع المحترف او المصنع عن صناعة سلعة أو تقديم خدمة لا تتوافق مع المواصفات الالزامية المعتمدة وتشكل خطرا على صحة المستهلك أو سلامته أو عرض هذه السلعة أو الخدمة أو توزيعها او الترويج، بكافة الوسائل، على استعمالها أو شرائها أو تسليم سلعة او خدمة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو المتفق عليها لا سيما لجهة كميتها أو نوعها أو خصائصها أو منشأها". مشددا على "إن كل مخالفة لنص المادة المذكورة أعلاه سوف تعرض صاحبها للملاحقة القانونية".
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