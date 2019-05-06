نقابة اصحاب محطات المحروقات: نرفض طلب شركات التوزيع بتسديد ثمن البضائع بالدولار

أكدت نقابة اصحاب ​محطات المحروقات​ رفضها طلب شركات توزيع المحروقات من زبائنها اصحاب المحطات بتسديد ثمن البضائع المشتراة منها نقداً وبالدولار الاميركي بسبب ​اضراب​ موظفي ​مصرف لبنان​ وتوقف جلسات المقاصة بين ​المصارف​.

وذكرت النقابة ان "ادارة هذه الشركات لا تزال تصدر فواتيرها بالدولار الاميركي بالرغم من قرار وزير الاقتصاد الذي يلزمها باصدار الفواتير ب​الليرة اللبنانية​ مما يقتطع من جعالة صاحب المحطة ما يزيد عن 300 ليرة لبنانية عن كل صفيحة بنزين في الوقت الذي تعاني منه المحطات من انخفاض مبيعاتها بسبب الازمة الاقتصادية وارتفاع الكلفة التشغيلية لديها مما يزيد من تدني ارباحها حتى الخسارة عند بعضها"، لافتة الى ان "عمليات صرف العملات متوقف ايضاً ولا يمكن لصاحب المحطة، لانه ملزم ببيع المحروقات بالعملة الوطنية، ان يحول ايرادات محطته من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي. وان اراد تسديد ثمن المحروقات للشركات بالليرة عوضاً عن الدولار فيحتسب بعضها سعر الصرف بين 1518 و 1525 ليرة للدولار الواحد".

واعلنت انه "في حال استمرار الوضع على ما هو عليه في مصرف لبنان وموظفي المصارف، فنحن نطلب ونتمنى من شركات التوزيع استمرار قبول الشيكات من زبائنها لانها ستصرف عاجلاً ام آجلاً، اما في حال عدم الاستجابة الى مطلبنا وتعنت الشركات واصرارها على موقفها، فالبلد سيدخل حكماً بازمة حقيقية من ناحية تموين المحطات بالمحروقات، كما اننا وبالتنسيق مع الجمعية العمومية، سندعو الى اضراب عام والتوقف عن بيع المحروقات، ومطالبة القضاء المستعجل بالزام الشركات على تسليم البضائع لزبائنها وفقاً للاتفاقات المعقودة بينها وبينهم كما ايضاً حسم كمية المحروقات التي ترفض الشركات تسليمها لزبائنها من الحد الادنى المتوجب شراؤه سنوياً".