محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):
انتقد سياسيون في إسرائيل بشدة اليوم الاثنين قرار وقف إطلاق النار مع الفصائل في قطاع غزة، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "المعركة لم تنته وتتطلب صبرا".
وقال نتنياهو :"ضربنا حماس والجهاد الإسلامي بقوة كبيرة خلال اليومين الماضيين. ضربنا أكثر من 350 هدفا، واستهدفنا قادة الإرهاب وعناصره ودمرنا أبراجهم".
وأضاف :"المعركة لم تنته بعد، وتتطلب الصبر والرشد. ونحن نستعد للمراحل القادمة".
وأشار إلى أن "الهدف كان ولا يزال هو ضمان توفير الهدوء والأمان لسكان الجنوب".
من جانبه، قال بيني جانتس رئيس تحالف "أزرق أبيض"، أكبر كتلة معارضة في إسرائيل، إن "اطلاق حوالي 700 قذيفة ومقتل أربعة مواطنين (إسرائيليين) وجرح كثيرين، كل هذا ناجم عن فقدان هيبة الردع الإسرائيلي"، واصفا وقف إطلاق النار بأنه "رضوخ آخر لابتزاز حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية".
أما يائير لابيد القيادي في التحالف فقال:"بعد سقوط أربعة قتلى إسرائيليين والعشرات من الجرحى ستواصل حماس تلقي حقائب من الأموال".
وانتقد رئيس كتلة حزب العمل ايتسيك شمولي هو الآخر الخطوة، وقال:"ما من شيء يغير المعادلة سوى تسديد ضربات قاسية لحماس، إلى جانب مبادرة سياسية لعزلها".
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات لاذعة في إسرائيل بسبب وقف إطلاق النار مع غزة، ونتنياهو يعلق: المعركة لم تنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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