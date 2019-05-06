ألمانيا تدين القصف الصاروخي لحماس على إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
أدانت الحكومة الألمانية الهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس على أهداف في إسرائيل "بأشد عبارات الإدانة".
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر اليوم الاثنين بالعاصمة الألمانية برلين: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لهذا العنف ضد مدنيين أبرياء".
وأضافت قائلة: "إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن أمنها، واتخاذ رد فعل مناسب على الهجمات".
وأكدت ديمر أنه من المهم الآن الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، وتجنب أي تصعيد آخر للوضع.
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