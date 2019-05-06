وزير أمريكي: لا نستطيع التعهد بأسعار نفط مخفضة للهند مقابل التخلي عن النفط الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):

صرح وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس بأنه ليس بإمكان الولايات المتحدة التعهد بأسعار نفط مخفضة للهند مقابل التخلي عن النفط الإيراني.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين عنه القول في نيودلهي بعد لقاء بوزير المالية الهندي أرون جايتلي :"النفط مملوك لأشخاص. ولهذا، فإن الحكومة لا يمكنها إجبار الأفراد على البيع بأسعار تفضيلية".

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وأضاف :"إيران مشكلة: إذا لاحظتم حوادث الإرهاب الأخيرة، علينا أن نفعل كل ما في وسعنا ضد الإرهاب".

وردا على سؤال بشأن قوانين التجارة الإلكترونية الهندية، قال روس إنه من السابق لأوانه التعليق بأي شيء، كونه لم يلتقِ نظيره الهندي سوريش برابهو.

ونقلت "بلومبرج" عن السفير الأمريكي لدى الهند كينيث جاستر القول إن إدارة بلاده تعمل مع دول أخرى مثل السعودية والإمارات لضمان توافر إمدادات كافية من النفط.