قانوني: توقيع طالب أولى ثانوي على "إقرار التابلت" مثل العدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور شريف أديب، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الإقرار المتعلق بسلامة أجهزة "التابلت" الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، والذي طالبت بعض المدارس الثانوية الطلاب بتوقيعه، لا يمثل شيئًا من الناحية القانونية.

وأضاف أديب، في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، أن طلاب الصف الأول الثانوي لا يزالون قصر، لم يبلغوا سن الـ21 عامًا، وبالتالي لا يترتب على توقيعهم أو عدمه أي أثر قانوني.

Advertisements

ووجهت بعض المدارس، طلاب الصف الأول الثانوي الذين يؤدون الامتحان إلكترونيا، بالتوقيع على إقرار بسلامة جهاز "التابلت" وجاهزيته للدخول على منصة الامتحان الإلكتروني المنعقد في مايو المقبل، والالتزام بدخول الامتحان الثاني في يوليو المقبل حال عدم تحصيل نسبة 50% فأعلى في مادة أو أكثر.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن قرار توقيع الطلاب على الإقرار ليس مركزيًا، ولكن بعض مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، سعت لتنفيذ تعليمات الوزارة بالتأكد من سلامة أجهزة "التابلت" الخاصة بالطلاب، بطريقتها الخاصة.

وطالب وزير التربية والتعليم أولياء الأمور بعدم القلق، مؤكدًا أنه لن يضار أي طالب بأي شكل من الأشكال.​