إحالة طعون "الصيادلة" على أحكام القضاء الإداري لدائرة الموضوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سعيد القصير، إحالة الطعون المطالبة بإلغاء حكم تأييد رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 15 يونيو المقبل.
وطالب الطعن المقام من الدكتور عبد العليم نجاح بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن تأييد رفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة.
وبشأن الطعنين المقامين من الدكتور مصطفي الوكيل والدكتور محمد سمير فقد طالبا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المتضمن الاستمرار في الانتخابات، والتي أجريت في 16 أبريل الماضي، وأمرت المحكمة أيضا بإحالتهما لدائرة الموضوع.
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