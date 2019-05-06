بالصور.. محافظ المنيا يتابع تجهيز "الخيمة الرمضانية "

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أعمال تجهيز "الخيمة الرمضانية "والتي تنفذها المحافظة طوال أيام شهر رمضان المبارك بمقر استراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل، وتتسع لحوالي 250 صائم يوميا.

وقال المحافظ، في تصريحات له اليوم الاثنين، إن الشعب المصري يتميز بإقامة مثل هذه الخيم والموائد خلال أيام الشهر الفضيل، تأكيدًا لروح المودة والمحبة والتكافل التي تسود بين جميع أبناء المجتمع المصري.

وأضاف "حسين"، أن المحافظة أقامت 10 معارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز المحافظة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين.