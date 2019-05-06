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إسرائيل تقتل قياديًّا في حماس في أوّل ضربةٍ موجّهة منذ سنوات

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قتلت قوات الإحتلال الإسرائيلي قياديا في حركة حماس بقطاع غزة يوم الأحد، فيما وصفها الجيش الإسرائيلي بضربة موجهة

 

وقال الفلسطينيون إنها أول عملية من نوعها منذ حرب عام 2014 في القطاع.

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وذكر شهود فلسطينيون أن حامد أحمد عبد الخضري (34 سنة) قُتل في ضربة جوية على سيارته.

 

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