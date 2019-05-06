موسكو تعلن عودة 1354 لاجئًا إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 1354 لاجئا عادوا إلى الأراضي السورية خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 365 لاجئا (110 نساء و186 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق

معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، و989 شخصا (297 امرأة و504 أطفال) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي أن 33 نازحا عادوا أيضا

خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا، وأن وحدات سلاح المهندسيين السوري قام بتطهير 2.9 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 29 عبوة ناسفة.



وأوضح البيان أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية ترميم 6 منازل، ومخباز ومحطات للطاقة الكهربائية.

