مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا حادث احتراق الطائرة الروسية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، عن خالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا حادث

احتراق طائرة روسية في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو، مما أسفر عن وفاةالعديد من الأشخاص، وإصابة آخرين.

وأكدت الخارجية، في البيان، على التضامُن الكامل لحكومة مصر وشعبها مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية في تلك المحنة، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.