قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن تعميق الاستيطان يشكك بقدرة المجتمع الدولي على إنقاذ حل الدولتين.
وأدانت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم الاثنين - بأشد العبارات إعدام جرافات الاحتلال الإسرائيلي أمس 120 شجرة زيتون مثمرة من أراضي قرية اللبن الغربي غرب رام الله تنفيذا لقرار سلطات الاحتلال بمصادرة 3 كم 2 قريبة من مستوطنة "بيت ارييه" المحاذية للقرية، تمهيدا لشق طريق استيطاني جديد يربط المستوطنات الواقعة في المنطقة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن شق هذا الشارع الاستيطاني يأتي في سياق مواصلة سلطات الاحتلال الاستيلاء على
وشددت الوزارة على أن اليمين الحاكم في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو ماض في تدمير ما تبقى من فرصة لتحقيق حل الدولتين، ويستعد بدعم أمريكي غير محدود للإعلان عن فشل حل الدولتين وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات، وهو ما يؤكده الحراك الدائر في أوساط أعضاء الكنيست من الليكود وأحزاب اليمين الأخرى لتمرير قانون بهذا الخصوص في الفترة القادمة، ويؤسس علنا لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة.
وأشارت إلى أن هذا المشروع الاستعماري التوسعي يضع المجتمع الدولي عامة والغرب بشكل خاص أمام اختبار جدي يتعلق بمصداقية الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والحرص على الشرعية الدولية وقراراتها ومرتكزات النظام الدولي برمته.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين: تعميق الاستيطان يشكك في إنقاذ حل الدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.