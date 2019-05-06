الخارجية البحرينية تدين الهجوم الإرهابي على مقر الشرطة بأفغانستان

أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرًا للشرطة في مدينة بل خمري بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأدى إلى مقتل وإصابة

العشرات من الأشخاص.

وأعربت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الاثنين، عن

صادق التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومجددة موقفها الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.