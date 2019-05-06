الخارجية البحرينية تدين الهجوم الإرهابي على مقر الشرطة بأفغانستان

أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرًا للشرطة في مدينة بل خمري بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأدى إلى مقتل وإصابةالعشرات من الأشخاص.
وأعربت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الاثنين، عن
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