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الجيش السوري يبدأ عملية برية شمال حماة

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 أطلق الجيش السوري، اليوم الإثنين، عملية عسكرية برية شمال حماة منزوعة السلاح، وذلك بحسب ما أوضحت "سبوتنك".

 أكد مصدر عسكري، على الجبهة، أن الجيش السوري بدأ منذ ساعات الصباح الأولى تنفيذ سلسلة من الرمايات الصاروخية والمدفعية الكثيفة مع تغطية جوية على محاور عدة بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، تبعتها عملية اقتحام نفذتها قوات

المشاة على المحور الشمالي لريف حماة.

 كما أفاد المراسل بسيطرة الجيش السوري، حتى الآن، على تل عثمان الاستراتيجي وعلى مزارع البانة وبلدة البانة (الجنابرة)، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم "جيش العزة" الإرهابي وميليشيات إرهابية أخرى تتبع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي

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(المحظور في روسيا).

 يأتي ذلك في الوقت التي تستمر فيه عمليات الاستهداف الجوي والمدفعي لمرابض المدفعية والصواريخ وأرتال إمداد التنظيمات الإرهابية على طول خطوط الاشتباك.

 من جانبها، ذكرت وكالة "سانا" السورية، أن وحدات من الجيش العربي السوري، وسعت نطاق ردها على خروقات الإرهابيين واعتداءاتهم المتواصلة على المناطق الآمنة في ريفي حماة وإدلب، واستهدفت بعمليات مكثفة مواقع انتشار المجموعات الإرهابية وخطوط إمداداتها ومحاور تحركها بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

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