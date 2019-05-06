لقي أكثر من 400 شخص مصرعهم منذ اندلاع المعارك في طرابلس الليبية بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، أوائل أبريل الماضي، بحسب الأمم المتحدة.
قالت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، في بيان، إنه "منذ بدء النزاع المسلح في طرابلس الليبية، قتل 432 شخصًا، وجرح 2069، كما اضطر أكثرمن 50.000 للنزوح من بيوتهم".
كانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت ليل الرابع من أبريل، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، التي توجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا
تعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق، الذي يديره مجلس النواب، والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة السراج، غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليًا، إلا أنها لم تحظَ بثقة البرلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: مقتل 400 شخص منذ اندلاع معارك طرابلس ونزوح 50 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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