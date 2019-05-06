مقتل 10 من قوات النظام في هجوم بريف حماة

أعلنت المعارضة السورية مقتل 10 على الأقل من القوات الحكومية، وإصابة العشرات خلال هجوم، صباح اليوم الإثنين بريف حماة الشمالي.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير: "تصدت فصائل المعارضة لهجوم كبير شنته القوات الحكومية على جبهة بلدة كفرنبوده بريف حماة الشمالي وقتلت وجرحت العشرات منهم ".

وأكد مقتل 10 على الأقل من القوات الحكومية وإصابة العشرات قرب قرية المغير على أطراف كفرنبودة، مشيراً إلى أنه بعد فشل الهجوم قامت القوات الحكومية بقصف البلدة براجمات الصواريخ والمدفعية والطيران، كما قصفت القوات الروسية بسلاح المدفعية، معسكر بريديج ببلدة كفرزيتا في ريف حماة الشمالي.

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ولفت إلى قصف الطيران الروسي بالصواريخ الفراغية، قرية السرمانية في ريف حماة الغربي، وطال القصف الجوي بلدات كفرعويد وكنصفرة والنقير وشنان وديرسنبل بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وكانت القوات الحكومية السورية البرية بدأت عملياتها على محور ريف حماة الشمالي، أمس الأحد، بالقصف المدفعي والصاروخي العنيف باتجاه بلدات كفرزيتا وكفرنبودة ومورك .

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