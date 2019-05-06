بينداروفيسكي رئيساً لـ "مقدونيا الشمالية"

فاز ستيفو بنداروفيسكي، برئاسة مقدونيا الشمالية في جولة الإعادة التي جرت أمس الأحد في أول انتخابات رئاسية بعد تغيير اسم البلاد.

وحصل المرشح البالغ من العمر 56 عاماً على 51.66 بالمئة من الأصوات، متفوقاً على مرشحة الحزب الديموقراطي للوحدة الوطنية المقدوني(فيمرو) القومي جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا التي حصلت على 44.73 بالمئة، بينما بلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.61 بالمئة من إجمالي الأصوات.

وأجريت جولة الإعادة يوم الأحد بعد عدم حصول أي مرشح على عدد كاف من الأصوات للفوز المباشر في الجولة الأولى من التصويت قبل أسبوعين.

ويأتي التصويت بعد التغيير الذي حدث في الآونة الأخيرة لاسم البلاد بموجب اتفاق مع اليونان، والذي أنهى خلافاً دبلوماسياً دام 28 عاماً.

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ففي فبراير، أضافت البلاد لفظ "الشمالية" إلى اسمها لتمييز نفسها عن مقاطعة مقدونيا اليونانية القديمة، في المقابل، أزالت أثينا العقبات التي تحول دون انضمام مقدونيا الشمالية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتأمل سكوبيه أيضاً، مع رفع اليونان لحق النقض، أن تتلقى دعوة لبدء محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل.

ويدعم بينداروفيسكي الاتفاق مع اليونان.

ويمتلك منصب الرئيس سلطة محدودة في مقدونيا الشمالية ولا يمكن لرئيس الدولة التالي أن يعيد الاسم الجديد المعتمد دستورياً.

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