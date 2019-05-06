حفتر يوجه تعليمات جديدة للجيش الليبي في رمضان

دعا قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى الاستبسال في القتال وتلقين أطراف مسلحة غير نظامية تسيطر على عدة مناطق في طرابلس، درساً أكبر ،مشيراً إلى أن شهر رمضان الذي بدأ اليوم الاثنين شهر "عزيمة وإرادة"؛ منوهاً بعدد من التعليمات القتالية المهمة.

وعبر المشير حفتر في بيان ألقاه الناطق باسم الجيش الوطني، أحمد المسماري، موجه إلى آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية، عن شكره وامتنانه لجميع الضباط والجنود على مجهوداتهم وتضحياتهم في مكافحة الإرهاب.

وأضاف "أيها الضباط والجنود المقاتلين في قواتنا المسلحة والقوات المساندة أحييكم في هذه الأيام المجيدة وأشد على أيديكم وقوة عزيمتكم لتلقنوا العدو درسا أعظم وأكبر من الدروس السابقة بقوة وثبات كما عرفناكم دائما حتى يتم اجتثاثه من أرضنا الحبيبة.. فكونوا أيها الأبطال الأشاوس رجالا بواسل في الموعد أشداء على عدوكم مع الالتزام والمحافظة على أرواح المدنيين وممتلكاتهم".

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وتدور معارك بين الجيش الوطني من جهة، وبين الميليشيات من جهة ثانية، جنوب العاصمة طرابلس وضاحيتها الجنوبية. وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد بدأت عملية للقضاء على المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة في طرابلس وغرب ليبيا.