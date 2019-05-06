قال مسؤولون فلسطينيون إنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية لإنهاء التصعيد الأخير في العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل.

وقال مسؤول فلسطيني إن "تفاهم وقف إطلاق النار يبدأ اليوم الإثنين في الساعة 4.30 صباحاً(01:30 بتوقيت جرينتش)".

وتصاعدت حدة المواجهات بشكل خطير، أمس، بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، حيث واصل الطرفان عمليات القصف المتبادل، بينما سقط 17 شهيداً أمس، بينهم رضيعة وامرأة حامل بالشهر التاسع في قصف استهدف منزلاً في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى نحو 100 جريح، ما يرفع عدد الشهداء إلى 28 منذ أمس الأول، بالمقابل قتل 4 إسرائيليين في قصف صاروخي على مدينة عسقلان.

ومنذ السبت، أطلقت أكثر من 600 قذيفة من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، بحسب جيش الاحتلال الذي قال إنه اعترض العديد منها. وهو أكبر عدد من الصواريخ يطلق على إسرائيل في يومين، خلال السنوات الأخيرة.

وقال جيش االاحتلال إنّه ردّ عبر استهداف دبّاباته وطائراته نحو 120 موقعاً عسكريّاً لحركة "حماس"

ولكن العنف خف على ما يبدو في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وصمتت صفارات الإنذار من الصواريخ في جنوب إسرائيل لبضع ساعات قبل الفجر مباشرة، ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع هجمات جوية جديدة في غزة.

وقال مسؤول فلسطيني"وقف إطلاق النار تم بشرط أن يكون متبادلاً ومتزامناً، وبشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة".

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