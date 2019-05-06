كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر مطلع: ماكرون سيزور الموصل لحماية الأقليات الدينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مصدر مطلع، على جدول أعمال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق، بأن الأخير يرغب بزيارة مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى في شمالي العراق.

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وقال المصدر، إن "زيارة ماكرون التي يفترض أن تكون في مارس الماضي، ثم تأجلت إلى أبريل، ستجري خلال النصف الثاني من العام الحالي"، مبيناً أن "زيارة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي الأخيرة إلى باريس، أجلتها إلى الأشهر المقبلة"، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم"، اليوم الإثنين.

وأضاف أن "ماكرون يرغب بزيارة الموصل، وإطلاق أكثر من مشروع يتعلق بالثقافة، وحماية الأقليات الدينية".