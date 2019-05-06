كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الحكومة الفلسطينية يرحب باتفاق التهدئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، باتفاق التهدئة المعلن في قطاع غزة، بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

وأعرب اشتية، لدى ترؤسه اجتماع حكومته الأسبوعي في رام الله، عن "أمل الحكومة أن يكون الاتفاق لصون أرواح أبنائنا ويوقف المأساة المتكررة على أبناء غزة".

وطالب اشتية "الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لمنع إمكانية تجدده العدوان الإسرائيلي على غزة وتوفير الحماية الدولية لأهل القطاع".

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ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، انتشال جثماني شهيدين فلسطينيين، قضيا في غارة إسرائيلية على شمال القطاع مساء الأحد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن هناك سيدة ضمن الشهيدين، وقد جرى انتشالهما من تحت أنقاض شقة سكنية دمرتها الغارة الإسرائيلية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين، إلى 31 في جولة التوتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، التي استمرت ثلاثة أيام، وانتهت فجر اليوم باتفاق جديد لوقف إطلاق النار.