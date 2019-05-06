كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال رجل هدد بقتل صهر ترامب وزوجته لعدة شهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "سبوتنك" الروسية، أن رجل يعاني من مرض عقلي ألقي القبض عليه بتهمة توجيه تهديدات بالقتل إلى مستشار الرئيس الأمريكي وصهره "جاريد كوشنر" وزوجته "إيفانكا ترامب".

ألقي القبض على "تشيس بليس كولاسوردو" من مدينة كنت في الولايات المتحدة بعد توجيه تهديدات عديدة لعائلة وأقارب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني، ووعد "بالإعدام شخصيًا" لمستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر بسبب "جرائمه الخادعة التي لا حصر لها"، بالإضافة إلى زوجته إيفانكا ترامب ودونالد ترامب جونيور.

ونشر الرجل تهديدات على صفحته الخاصة على موقع انستجرام، مع إتباع إحداها بصور لما بدا أنه مسدس موجه إلى صورة لكوشنر، وفي صورة أخرى، ادعى الرجل أن كوشنر وزوجته "أكثر خطورة من الصراصير ويجب إعدامهما".

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كان كولاسوردو، الذي كان ينشر تهديدات لعدة أشهر في عام 2019، يتفاخر بأن السلطات لم تفعل شيئًا حيال ذلك حتى 19 مارس، عندما زاره عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، أخبرهم الرجل أنه قد تم اختراق حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن السلاح الناري الموجود في الصورة كان بالفعل بندقية BB، وادعى أيضًا أن جهاز المخابرات الإسرائيلي، الموساد، كان يخطط لقتله.

وعلى الرغم من تصرفاته، و"البيانات الوهمية"، وحقيقة أنه اعترف بأنه مصاب بمرض انفصام الشخصية، فقد حدد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ردهم على قبول وعد من كولاسوردو بأنه سيتوقف عن إصدار تهديدات.

ومع ذلك، بعد شهر من ذلك، فقد خرق هذا التعهد من خلال إنشاء موقع دعا فيه إلى قصف المعابد، هذا، إلى جانب حقيقة أنه اشترى سترات واقية من الرصاص، وحافظة بندقية، و345 طلقة ذخيرة أدت إلى اعتقاله في 1 مايو.