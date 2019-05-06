كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أسباب محتملة وراء حريق الطائرة المنكوبة في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، الإصدارات الرئيسية لما تسبب في مأساة اندلاع حريق بطائرة في مطار بموسكو.

وقالت اللجنة: "التحقيق يدرس إصدارات مختلفة لسبب الحادث، من بينها؛ عدم كفاية تأهيل الطيارين والمرسلين والمفتشين الفنيين للطائرة، وكذلك عطل الطائرة، والظروف الجوية السيئة".

وأُجبرت طائرة سوخوي سوبرجيت-100 على الهبوط اضطراريًا يوم الأحد في مطار شيريميتيفو بموسكو بسبب حريق على متن الطائرة، مما أدى في النهاية إلى تدمير الطائرة على الأرض، مما أدى إلى مقتل 41 شخصًا على الأقل.