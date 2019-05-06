كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تشيد بتجاربها الأخيرة وتحتفي بـ "العلوم والتكنولوجيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ركزت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية اليوم الإثنين، على العلوم والتكنولوجيا كمحرك رئيسي للاكتفاء الذاتي الاقتصادي، في أعقاب أحدث تجربة لإطلاق عدة مقذوفات من المحتمل أن تشمل على سلاح تكتيكي جديد.

وقالت صحيفة رودونغ سينمون، الصحيفة الرسمية في الشمال في تعليق "لا شيء يمكن أن يمنعنا من أن تكون لنا إرادة حديدية وتوجه قوي نحو بناء قوة اشتراكية بقوتنا وتكنولوجياتنا ومواردنا تحت إشراف الحزب".

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ووصفت الصحيفة "كفاح اليوم" بأنه معركة كبيرة قائمة على قوة العلم والتكنولوجيا، ودعت العلماء إلى أن يكونوا رفاق ثوريين حقيقيين ووطنيين يسيرون على هدى قيادة الحزب، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وتأتي الافتتاحية بعد يومين من قيام كوريا الشمالية بإجراء ما تدّعي أنه تدريبات على توجيه ضربة شملت اختباراً لإطلاق مقذوفات صواريخ متعددة وسلاح موجه تكتيكي، وأكدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أمس الأحد أن التدريبات جرت تحت إشراف زعيمها كيم جونغ أون.

ويعتبر الاستفزاز الأخير من قبل كوريا الشمالية وهو الأول منذ 17 شهراً، من قبل بعض الخبراء علامة على نفاد صبر بيونغ يانغ المتزايد بسبب عدم إحراز تقدم في مفاوضات نزع السلاح النووي مع واشنطن، لكن الصحيفة تجنبت الانتقاد المباشر لواشنطن فيما يبدو أنها لا تهدف إلى عرقلة المحادثات.