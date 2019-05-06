كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة صغيرة في كولومبيا البريطانية بكندا ومقتل 3 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى طيار واثنين من الركاب مصرعهم بعد تحطم طائرة خفيفة بالقرب من بلدة سميثرز بمقاطعة كولومبيا البريطانية بغرب كندا، وفقا لما ذكرته "جلوبال نيوز"، نقلًا عن خدمة كورونرز.

وفي وقتًا سابقًا، أفيد، بأن شخصًا واحدًا قتل إثر تحطم الطائرة.

وحسب "جلوبال نيوز"، تحطمت طائرة سيسنا 182 على بعد نحو 62 ميلا من سميثرز، يوم السبت، وعلى متنها أربعة أشخاص. تم نقل راكب ثالث جوًا إلى المستشفى.

وأضافت وسائل الإعلام يوم الأحد، أن مجلس سلامة النقل الكندي يحدد حاليًا المكان الذي كانت تتجه إليه الطائرة وما هي أغراض الرحلة.