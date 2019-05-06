كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة التحقيق الروسية تبحث ملابسات حادثة شيريميتيفو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث المحققون الروس عدة أسباب لوقوع حادثة احتراق طائرة الركاب التي وقعت أمس الأحد في مطار شيريميتيفو بموسكو، وأسفرت عن مقتل 41 شخصا من أصل 78 كانوا على متنها.

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق، سفيتلانا بيترينكو، إن اللجنة تدرس حاليا عدة روايات، وبينها التأهيل غير الكافي للطيارين والخبراء المسؤولين عن إجراء الفحص التقني للطائرات، وكذلك عطل الطائرة والأحوال الجوية السيئة.

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وأضافت: "تم حتى الآن إخراج الصندوقين الأسودين من الطائرة لتحليلهما، كما تم أخذ عينات الوقود من خزانات الطائرة ومحطة الوقود (في المطار) وكذلك التسجيلات الصوتية للحديث بين الطائرة وخدمة المراسلين وتسجيلات الفيديو من كاميرات المراقبة. وستجري في القريب العاجل فحوص الحمض النووي والطب الشرعي الأخرى".

وعادت طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" التابعة لشركة "أيرفلوت" الجوية الروسية، التي كانت في طريقها من موسكو إلى مورمانسك (روسيا)، أمس الأحد، عادت إلى مطار شيريميتوفو بالعاصمة الروسية وقامت بهبوط اضطراري فيه بعد 28 دقيقة من إقلاعها. وتمكنت الطائرة من الهبوط في المحاولة الثانية رغم الأحوال الجوية السيئة. وعند الهبوط القاسي تحطمت عجلات الطائرة الأمامية واشتعلت النيران في محركاتها، الأمر الذي أسفر عن مقتل 41 شخصا من أصل 78 شخصا كانوا على متنها.