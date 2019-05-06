كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تقدم تعازيها لروسيا في حادث حريق الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأثنين، تعازيها لروسيا في حادث حريق نار قاتل في مطار شيريميتيفو في موسكو، الذي أسفر عن مقتل 41 شخصًا.

وقالت الوزارة في بيان "لقد تلقينا أنباء عن خسائر في الأرواح ناتجة عن حادث الطائرة"، الذي حدث في مطار شيريميتيفو "مساء أمس بحزن شديد".

وأضاف "أننا نشارك شعب وحكومة روسيا حزننا، ونقدم تعازينا إلى أسر الذين فقدوا حياتهم، وتمنىوا الشفاء العاجل للمصابين".

واشتعلت النيران في طائرة من طراز Superjet-100 وعلى متنها 78 شخصًا، كانت متجهة من موسكو إلى مدينة مورمانسك الساحلية الشمالية، بعد وقت قصير من إقلاعها وطلبت هبوطًا طارئًا، وقتل ما يصل الى 41 شخصا.