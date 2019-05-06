المغاربة سيصومون 15 ساعة و15 دقيقة.. تعرّف على أقصر وأطول ساعات الصيام

يتفاوت عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2019 من بلد لآخر تبعا لساعات اليوم، وللموقع الجغرافي لكل منها على الكرة الأرضية، وتتراوح المدة هذا العام ما بين 11 ساعة (أقصر مدة) و20 ساعة و45 دقيقة (أطول مدة).

وقالت “المركز الدولي لعلم الفضاء”، إن متوسط مدة صيام المغاربة سيبلغ هذا العام 15 ساعة و15 دقيقة، وسيكون النهار الأطول في العالم الإسلامي بالجزائر بحوالي 16 ساعة، والأقصر في الصومال بحوالي 13 ساعة ونصف.

دوليا تسجل هذا العام أقصر مدة صيام في اليوم الواحد في الأرجنتين، حيث تصل إلى 11 ساعة، تليها الشيلي بـ12 ساعة و04 دقيقة.

وسيصوم المسلمون في روسيا أكبر مدة وتصل إلى 20 ساعة و45 دقيقة، يليهم مسلمو إسلاندا بـ19 ساعة و26 دقائق، ثم السويد بـ19 ساعة و43 دقيقة.