عكس اللاعبين التونسيين.. مدرب صفاقس: ” فشلنا والفريق المغربي استحق الانتصار والتأهل”

أقر الهولندي رود كرول، مدرب فريق الصفاقسي التونسي، بأحقية واستحقاق فريق نهضة بركان بالانتصار والتأهل للدور النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد أن انتصر عليه بثلاثية، في المباراة التي جمعت بينهما عشية أمس الأحد، ببركان، برسم إياب نهائي كأس “الكاف”.

وقال كرول، في الندوة الصحفية التي تلت المباراة، أمس الأحد، إن الفريق المغربي دخل بقوة في المباراة ولم يتح للاعبيه المساحة من أجل لعب الكرة التي يجيدونها وبالطريقة التى اعتادوا عليها.

وصرح بهذا الخصوص قائلا: “لقد دفعنا الفريق الخصم إلى لعب الكرات الطويلة، وهو الأمر الذي لا نعتمد عليه عادة، فنحن نلعب الكرات القصيرة، الهدف المبكر أربكنا وأخرجنا من المباراة”.

واختتم المتحدث نفسه تصريحه بالقول: ” الفريق المغربي يستحق الانتصار والتأهل للنهائي، لقد فشلنا في تحقيق ما قدمنا من أجله”.