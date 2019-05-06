الدرك يداهم مصنعا تقليديا لتقطير “الماحيا” يوما واحدا قبل رمضان 

تمكنت عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي سيدي إدريس، في إقليم قلعة السراغنة، مساء أمس الأحد، من حجز كمية كبيرة من مسكر “الماحيا”، داخل مصنع مخصص لذلك.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن العناصر الأمنية، تمكنت بعد مداهمتها مصنعا تقليديا في دوار أولاد السفياني، من حجز معدات التقطير، وكميات كبيرة من المسكر “ماء الحياة” معدة للترويج.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية، تأتي يوما واحدا قبل دخول شهر رمضان، وأسفرت عن حجز أزيد من طن من التين المخمر، و600 لتر من ماء الحياة.

وفتحت مصالح الضابطة القضائية للدرك تحقيقا في الواقعة، ما أسفر عن اعتقال صاحب المصنع، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.