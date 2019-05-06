اندلاع حريق مهول داخل مصنع للأحذية في الدار البيضاء- صور

تصوير: حسام أديب اندلع صباح اليوم الاثنين حريق داخل شركة لصنع أحذية في منطقة عين السبع في الدار البيضاء. وأفاد مصدر “اليوم24″، أن الحريق انتشر بسرعة بسبب المواد القابلة للاشتعال، حيث تم تسجيل خسائر مادية فقط. وانتشر دخان كثيف جدا في السماء، فيما تدخلت عناصر الوقاية المدنية للسيطرة على الحريق خوفا من انتشاره في باقي زوايا الشركة.

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