الصين تدرس رفض تهديدات ترامب.. والحرب التجارية قد تستمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن نيته زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية للضغط على الصين من أجل التوصل لاتفاق يُنهي الحرب التجارية، إلى عدّة اهتزازات في أسواق مختلفة، خصوصا مع احتمال توفق المفاوضات إثر هذا التهديد.

ولا تزال هناك أنباء متضاربة حول الموقف الذي ستتخذه الصين من تصريحات ترامب، خصوصا أن وزارة الخارجية الصينية قالت اليوم الإثنين، إن وفدا صينيا يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات تجارية، لكن الصحيفة الأميركية "وول ستريت جورنال" ذكرت أنه حصلت على معلومات تفيد بأن الصين تدرس احتمال إلغاء المفاوضات.

ويبدو أن ذلك مرجح الحدوث حيث أن المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ، لم يذكر خلال حديثه في إيجاز صحافي دوري ما إذا كان نائب رئيس الوزراء ليو خه، الذي يقود الفريق الصيني في مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة، سيشارك في الوفد.

وأشار مصدر الصحيفة الأميركية إلى أن إلغاء الصين للمفاوضات سيتسق مع استراتيجيتها بعدم خضوعها للتفاوض عبر التهديد.

وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، مساء أمس الأحد، إنه سيزيد الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار هذا الأسبوع وسيستهدف سلعا أخرى بمئات المليارات قريبا.

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وفي سياق متصل، هبطت أسعار النفط اليوم الإثنين، على إثر التصريحات، حيث أن "الموقف المتشدد المفاجئ الذي تبناه ترامب تجاه الرسوم الجمركية على الصين أقلق المستثمرين الذين يسارعون إلى خفض مستويات تعرضهم للمخاطر في الأسواق"، بحسب ما ذكره مدير الأبحاث في "لندن كابيتال"، جاسبر لولر، لوكالة الأنباء البريطانية "رويترز" .

واعتبر لولر أن "احتمال تعثر المحادثات التجارية المستمرة منذ شهور بسبب ترامب أثار مخاوف بشأن الطلب علي النفط في المستقبل".

وهبطت الأسهم الأوروبية نتيجة لعزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر.