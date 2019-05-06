انت الان تتابع تفاصيل خبر "داعش" يقتحم مدينة أفريقية ويقتل 10 أشخاص والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 12:41 مساءً - أعلن تنظيم الدولة، اليوم الاثنين، قتله 10 جنود في الجيش النيجيري بعد اقتحامه مدينة ماغوميري في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وتبنى التنظيم عبر وسائل دعايته الهجوم الذي استهدف، السبت الماضي، المدينة، ونشر صوراً تظهر مباني محروقة وجثثاً قيل إنها للجنود القتلى.

ونقلت وكالة "رويترز" أن المسلحين اقتحموا المدينة واحتجزوا عدداً من العسكريين ونهبوا بعض المحلات التجارية.

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واضطرت القوات الحكومية لطلب إسناد جوي وتعزيزات عسكرية من المدينة المجاورة بغية التصدي للهجوم.

ووقع في عام 2016 انقسام بين "داعش" وجماعة "بوكو حرام" التي تنشط أيضاً في ولاية بورنو، وراح نحو 30 ألف شخص ضحية هجماتها في السنوات الأخيرة.

وسبق أن نفذ التنظيم سلسلة هجمات في نيجيريا، خلال الأشهر الماضية، وسط تحذير مسؤولين أفارقة من تكثيف أنشطته في القارة السمراء بعد تكبده هزائم عسكرية في سوريا والعراق.

وفي الشهر الماضي، تبنى "داعش" أول هجوم له في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعلن أراضي هذه البلاد "ولاية الخلافة الإسلامية وسط أفريقيا".