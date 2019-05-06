انت الان تتابع تفاصيل خبر اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة عقب استشهاد 27 فلسطينياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 12:41 مساءً - كشفت قناة "الأقصى" الفضائية، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر اليوم الاثنين، أن الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل" توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وشهد قطاع غزة، منذ صباح السبت، تصعيداً عسكرياً بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل"، حيث شن جيش الاحتلال غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، في حين أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي الأراضي المحتلة.

ومساء أمس، أكدت مصادر فلسطينية أن المقاومة الفلسطينية رفضت مقترحاً إسرائيلياً للتهدئة مقابل التهدئة فقط، وطالبت بتطبيق فوري للتفاهمات السابقة التي من شأنها كسر الحصار وتخفيف المعاناة الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وفق ما نشره "المركز الفلسطيني للإعلام".

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينياً وإصابة 154 آخرين، وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أُطلقت من قطاع غزة.

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وقالت قناة "الأقصى"، نقلاً عن مصدر لم تكشف عن هويته، إنَّ وقف إطلاق النار بدأ الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي (2:30 ت.غ).

كما ذكر أبو مجاهد البريم، الناطق باسم "لجان المقاومة الشعبية" (تنظيم مسلح بغزة) في تصريح له، أن "جهوداً مصرية وأممية نجحت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، دخل حيز التنفيذ صباح اليوم".

ولم تؤكد "إسرائيل"، في المقابل، المعلومة، لكن مسؤولاً إسرائيلياً، يشارك في محادثات وقف إطلاق النار مع الفصائل، قال في وقت سابق، لهيئة البث الرسمية: إنه تم "إحراز تقدُّم في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تهدئة".

وقالت هيئة البث: إن "هناك تقدماً بالمفاوضات المعقودة في القاهرة برعاية مصرية والأمم المتحدة، وقد يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار خلال ساعات".

ويسود القطاع هدوءٌ نسبيٌّ في هذه الأثناء، حيث توقفت أصوات الانفجارات التي كان يُسمع دويُّها طوال اليومين الماضيين.