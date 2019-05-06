اليوم .. ذكرى مجزرة حوثية لن تنسى في التواهي في عدن

يتذكر سكان العاصمة المؤقتة عدن، في مثل هذا اليوم، المجزرة التي إرتكبتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، في العام 2015م .

وتمثلت الجريمة الحوثية، بإستهداف الأسر والمدنيين عند تجمعهم بمختلف الفئات مابين اطفال ونساء وشيوخ وشباب بقصد الهروب عبر القوارب من جحيم الحرب التي شنت عليهم من قبل الميليشيات الإنقلابية .

يقول الناشط عبدالقادر الفضلي، في منشور له على الفيسبوك، "مجزرة التواهي من المجازر التي لن تنسى وستبقى عالقه في اذهاننا وفي ثقافتنا ونرددها لاجيالنا القادمه حتى يعلموا كمية الحقد التي صبت قبلنا من قبل وحوش ادميه" .

وأستعرض الفضلي صوراً التقطت قبيل ارتكاب الجريمة وأخرى ألتقطت بعد بعد ارتكاب المجزرة .