شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. ذكرى مجزرة حوثية لن تنسى في التواهي في عدن والان مع التفاصيل
يتذكر سكان العاصمة المؤقتة عدن، في مثل هذا اليوم، المجزرة التي إرتكبتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، في العام 2015م .
وتمثلت الجريمة الحوثية، بإستهداف الأسر والمدنيين عند تجمعهم بمختلف الفئات مابين اطفال ونساء وشيوخ وشباب بقصد الهروب عبر القوارب من جحيم الحرب التي شنت عليهم من قبل الميليشيات الإنقلابية .
يقول الناشط عبدالقادر الفضلي، في منشور له على الفيسبوك، "مجزرة التواهي من المجازر التي لن تنسى وستبقى عالقه في اذهاننا وفي ثقافتنا ونرددها لاجيالنا القادمه حتى يعلموا كمية الحقد التي صبت قبلنا من قبل وحوش ادميه" .
وأستعرض الفضلي صوراً التقطت قبيل ارتكاب الجريمة وأخرى ألتقطت بعد بعد ارتكاب المجزرة .
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم .. ذكرى مجزرة حوثية لن تنسى في التواهي في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.