مصدر: الرئيس الفرنسي يرغب بزيارة الموصل وإطلاق مشاريع تتعلق بالثقافة وحماية الأقليات

وقال المصدر في تصريح لـ"روسيا اليوم" وتابعته الخليج 365، إن "زيارة ماكرون التي يفترض أن تكون في مارس الماضي ثم تأجلت إلى أبريل، ستجري خلال النصف الثاني من العام الحالي".

وتابع، أن "زيارة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي الأخيرة إلى باريس أجلتها (زيارة ماكرون للعراق) إلى الأشهر المقبلة".



وأشار المصدر، إلى أن "ماكرون يرغب بزيارة الموصل وإطلاق أكثر من مشروع يتعلق بالثقافة وحماية الأقليات الدينية".

وكان من المفترض أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى العراق في شهر شباط الماضي، بحسب وسائل إعلام فرنسية.