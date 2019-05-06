القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لورنتينو نيتو كورتيزو يفوز برئاسة بنما
فاز المرشح الاشتراكي-الديمقراطي، لورنتينو نيتو كورتيزو، في الانتخابات الرئاسية في بنما بفارق ضئيل على مرشح اليمين روميلو رو، حيث تجاوزه بـ2% فقط من الأصوات.
وعقب ساعات من الترقب، أعلنت المحكمة الانتخابية لبنما، الأحد، انتخاب الاشتراكي-الديمقراطي لولاية واحدة تستمر 5 سنوات.
وبعد فرز البطاقات في 92،51% من اللجان، اعتبرت المحكمة الانتخابية أن هذا الاتجاه يتواصل رغم الفارق الذي يقل عن 40 ألف صوت بين المرشحين المتصدرين؛ إذ حصل الاشتراكي-الديمقراطي على 33,08٪ من الأصوات، في مقابل 31,06% لمنافسه اليميني.
وتقدم الرجلان بفارق كبير على المرشح المستقل ريكاردو لومبانا (19,34٪)، الذي جعل من مكافحة الفساد شعار حملته.
وقال كورتيزو لدى مغادرته اجتماعا مع خصمه وقضاة المحكمة الانتخابية: "لقد فزنا"، إلا أن "رو" لم يعترف بهزيمته، ومدد أكثر من ساعة فترة الانتظار لإعلان النتائج.
ودعي 2،7 مليون ناخب مسجلون لاختيار رئيس لهم خلال دورة واحدة من خمس سنوات، من بين 7 مرشحين.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز المرشح الاشتراكي الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية في بنما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.