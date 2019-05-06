السعودية تستنكر هجوم "بل خمري" الإرهابي شمال أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هجوم سابق استهدف الشرطة الأفغانية - أرشيفية
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة الرياض واستنكارها الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرا للشرطة في مدينة بل خمري شمال أفغانستان، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا التأكيد على وقوف السعودية وتضامنها مع أفغانستان ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وقتل 13 شرطيا أفغانيا، وأصيب 55 آخرون بينهم 20 مدنيا، إثر هجوم مسلح نفذته حركة طالبان، وقع أمس الأحد، واستهدف مقرا للشرطة، بولاية باغلان، شمالي البلاد.
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