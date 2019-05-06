بولتون: واشنطن تُرسل حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى الشرق الأوسط في "رسالة" إلى إيران...

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مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون أن الولايات المتحدة سترسل حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى الشرق الأوسط، في رسالة "واضحة لا لبس فيها" إلى إيران.

وقال بولتون في بيان "ردا على عدد من المؤشّرات والتحذيرات المقلقة والتصاعديّة، ستنشر الولايات المتحدة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن وقوّةً من القاذفات في منطقة القيادة المركزية الأميركية" في الشرق الأوسط.

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وأضاف "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني، لكننا على استعداد تام للرد على أي هجوم، سواء تم شنه بالوكالة أو من جانب الحرس الثوري أو من القوات النظامية الإيرانية".

ولا يوضح البيان سبب القرار الأميركي بنشر حاملة الطائرات وقوة القاذفات في هذا التوقيت، لكنه يأتي وسط تواصل التصعيد منذ السبت بين إسرائيل وقطاع غزة.