الان تتابع الجنائية الدولية تلغي قرارا بإحالة الأردن لمجلس الأمن لعدم تسليم البشير والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لاهاي - الخليج 365:
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين إنها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير المشتبه في ارتكابه جرائم حرب عام 2015، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن.
وقالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن.
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